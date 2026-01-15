Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spy x Family

Pflicht und Familie / Der große Bondman / Kinderherz / Erwachen

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 15.01.2026
Pflicht und Familie / Der große Bondman / Kinderherz / Erwachen

Pflicht und Familie / Der große Bondman / Kinderherz / ErwachenJetzt kostenlos streamen

Spy x Family

Folge 3: Pflicht und Familie / Der große Bondman / Kinderherz / Erwachen

23 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Für den Sicherheitsdienst überwacht Yuri regelmäßig verdächtige Personen. Im Zuge seines nächsten Auftrags soll er einen ehemaligen Reporter beschatten, der Lügenmärchen und Verschwörungstheorien über Ostania verbreitet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Spy x Family
ProSieben MAXX
Spy x Family

Spy x Family

Alle 2 Staffeln und Folgen