Panik auf dem LuxuskreuzerJetzt kostenlos streamen
Spy x Family
Folge 6: Panik auf dem Luxuskreuzer
23 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Familie Forger befindet sich auf einem Kreuzfahrtschiff, da Yor an Bord einen Auftrag ausführen muss. Während sie Olka und ihren Sohn vor zahlreichen Auftragskillern bewachen muss, schlagen sich Loid und Anya allein auf dem Kreuzer durch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spy x Family
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN