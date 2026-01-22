Spy x Family
Folge 9: Die Hand gen Zukunft
23 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Loid erfährt, dass sich eine Bombe an Bord des Kreuzfahrtschiffes befindet. Kurzerhand gibt er Anya in der Kinderbetreuung ab und schleust sich verdeckt bei der Geheimpolizei ein, um den Sprengsatz zu entschärfen. Yor befindet sich währenddessen noch immer im Kampf mit den Auftragskillern.
Genre:Anime, Tragikomödie, Action
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN