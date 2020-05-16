Stadt vs. Land - Wo gibt's mehr fürs Geld?
Folge vom 16.05.2020: Arkansas gegen Washington
21 Min.Folge vom 16.05.2020
Jovan und Royal ziehen nach Seattle, doch für ihr Budget bekommen sie nicht so viel wie Cynthia und Greg, die im abgeschiedenen Bentonville in Arkansas auf Haussuche sind. Beide Paare hätten gerne das perfekte Familienheim mit viel Platz - und besichtigen dafür verschiedene Haus-Optionen.
