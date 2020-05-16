Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stadt vs. Land - Wo gibt's mehr fürs Geld?

Arkansas gegen Washington

HGTVFolge vom 16.05.2020
Arkansas gegen Washington

Arkansas gegen WashingtonJetzt kostenlos streamen

Stadt vs. Land - Wo gibt's mehr fürs Geld?

Folge vom 16.05.2020: Arkansas gegen Washington

21 Min.Folge vom 16.05.2020

Jovan und Royal ziehen nach Seattle, doch für ihr Budget bekommen sie nicht so viel wie Cynthia und Greg, die im abgeschiedenen Bentonville in Arkansas auf Haussuche sind. Beide Paare hätten gerne das perfekte Familienheim mit viel Platz - und besichtigen dafür verschiedene Haus-Optionen.

Alle verfügbaren Folgen