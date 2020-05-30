Stadt vs. Land - Wo gibt's mehr fürs Geld?
Folge vom 30.05.2020: Das Badewannen-Problem
21 Min.Folge vom 30.05.2020
Zwei Paare suchen in zwei Bundesstaaten ein Haus - zum exakt gleichen Preis. Sarah und Enrique wollen sich mit ihrer wachsenden Familie vergrößern und suchen in der Hauptstadt Washington D.C. nach einem neuen Haus. Sie erkennen schnell, dass der Markt in der Stadt schwieriger ist als in New Orleans. Hier entdecken Al und Tara in der gleichen Preisklasse luxuriöse Villen.
