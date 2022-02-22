Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 22.02.2022: Unbesiegbar
44 Min.Folge vom 22.02.2022Ab 12
Sheila Taorminas Leben ist eine einzige Erfolgsstory: 1996 hatte sie als Schwimmerin olympisches Gold gewonnen. Einige Jahre später ist sie professionelle Triathletin, mit 33 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und trainiert für die Olympiade in 2004. Nach Aussage der Medien könnte Sheila Taormina die erste Frau sein, die eine Goldmedaille in zwei verschiedenen Sportarten gewinnt. Alles läuft großartig, bis plötzlich ein Hobby-Triathlet namens James Ludham auftaucht, bei Sheila Schwimmunterricht nehmen will und ihr Leben wenig später in einen Alptraum verwandelt, der nicht mehr endet.
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Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.