Stalked: Dunkle Begierde
Folge vom 08.03.2022: Kampf mit dem Teufel
44 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 16
Christine aus Monroe, Louisiana, ist ein sehr schüchternes Mädchen und in ihren Schulkameraden Shane verliebt. Einige Jahre später sind die beiden verheiratet und haben drei Babys. Doch das Glück währt nicht lange: Wenn der Bauarbeiter einen schlechten Tag hatte, lässt er seine Laune immer an Christine aus, beleidigt sie und kommandiert sie herum. Shane bestimmt über alles, rastet bei Kleinigkeiten aus und fängt schließlich an, Christine und die Kinder zu bedrohen und zu verprügeln. Als die dreifache Mutter mit ihren Kids völlig verängstigt in ein Frauenhaus flüchtet, schäumt Shane vor Wut.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.