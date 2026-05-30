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Starnacht am Neusiedler See
Folge 5: Starnacht am Neusiedler See
138 Min.Folge vom 30.05.2026
Die Starnacht am Neusiedler See eröffnet die Sommer-Open-Airs: Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen Stars wie Liz Mitchell, COSMO, die Mayerin, Julian LePlay und Nik P. Auch Schlagerstars wie Charlien, Marina Marx und Tanja Lasch treten auf, und Erich Altenkopf feiert seine Starnacht-Premiere. Bildquelle: Peter Krivograd / ORF
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Starnacht am Neusiedler See
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