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Starnacht am Neusiedler See

Starnacht am Neusiedler See

ORF2Staffel 1Folge 5vom 30.05.2026
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Starnacht am Neusiedler See

Folge 5: Starnacht am Neusiedler See

138 Min.Folge vom 30.05.2026

Die Starnacht am Neusiedler See eröffnet die Sommer-Open-Airs: Barbara Schöneberger und Hans Sigl begrüßen Stars wie Liz Mitchell, COSMO, die Mayerin, Julian LePlay und Nik P. Auch Schlagerstars wie Charlien, Marina Marx und Tanja Lasch treten auf, und Erich Altenkopf feiert seine Starnacht-Premiere. Bildquelle: Peter Krivograd / ORF

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