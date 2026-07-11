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Starnacht Backstage

Backstage von der Starnacht am Wörthersee

ORF2Staffel 1Folge 9vom 11.07.2026
Backstage von der Starnacht am Wörthersee

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Starnacht Backstage

Folge 9: Backstage von der Starnacht am Wörthersee

20 Min.Folge vom 11.07.2026

Auf der Open-Air-Bühne am Wörthersee präsentierten zahlreiche alte und neue Publikumslieblinge ihre Hits. Ein Blick in den Backstage-Bereich zeigte die Stars hautnah vor dem Auftritt. Sendungshinweis: Starnacht am Neusiedler See, 12. Juni 2026, 03.05 Uhr in ORF 2

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