Backstage von der Starnacht am WörtherseeJetzt kostenlos streamen
Starnacht Backstage
Folge 9: Backstage von der Starnacht am Wörthersee
20 Min.Folge vom 11.07.2026
Auf der Open-Air-Bühne am Wörthersee präsentierten zahlreiche alte und neue Publikumslieblinge ihre Hits. Ein Blick in den Backstage-Bereich zeigte die Stars hautnah vor dem Auftritt. Sendungshinweis: Starnacht am Neusiedler See, 12. Juni 2026, 03.05 Uhr in ORF 2
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