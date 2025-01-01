Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Ausrangierte Armeefahrzeuge sind Michael Manousakis Hobby. Der Motor-Experte sucht weltweit nach alten Militär-Wagen und lässt sie anschließend in neuem Glanz erstrahlen.
Michael Manousakis ist nicht nur der Betreiber und Gründer von Morlock Motors, sondern auch ein ziemlich gewiefter Geschäftsmann. Sein Kerngeschäft ist die Wiederaufbereitung und der Verkauf von aussortierten US-Militär-Beständen. Vor allem Fahrzeuge aller Art haben es dem leidenschaftlichen Tüftler angetan. Dabei beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf Fortbewegungsmittel an Land, sondern auch auf dem Wasser oder in der Luft. Das DMAX Original hat sich über Jahre hinweg eine riesige Fangemeinde aufgebaut und wird heiß geliebt.
Michael Manousakis und sein Team kriegen alles wieder in Schuss
Doch natürlich ist Michael Manousakis nicht alleine auf dem riesigen Gelände von Morlock Motors tätig. Zusammen mit seinen "Steel Buddies" werden hier hunderte von alten Klapperkisten wieder zu alter Frische aufgepimpt. Allerdings kann es dabei immer wieder zu gewaltigen Problemen kommen. Zum Beispiel, wenn das Team eine komplett ausgeschlachtete Yacht wieder herrichten will. Denn die Auflagen der Werft und die italienische Schifffahrtsbehörde machen ihnen dabei das Leben schwer.
Verständlich, dass da selbst dem abgeklärtesten Geschäftsmann und Abenteurer die Nerven durchgehen. Unterstützung bekommt Michael Manousakis aber immer von treuen Freund*innen und seinen Angestellten. Darunter die rechte Hand des Chefs Alex Janowsky, Chefmechanikerin Rosi Drescher oder die erfahrene Experten Michael Kurkowski, Günter Zschimmer oder Ingo Meier.
Die "Schrauber-Ehre" und die Handwerker-Leidenschaft stehen hier im Mittelpunkt
Seitdem das US-Militär seine legendären Hummer seit 2014 legal und in guter Qualität nach Europa verkauft, ist das Geschäft von Morlock Motors am Boomen. Diese geschmeidigen Geländewagen sind vor allem bei Fans inzwischen ein Kassenschlager. Bei Michaels Kunden ist insbesondere der kurze Hummer extrem beliebt. Neben den spannenden Projekten der DMAX Doku-Soap ist es die Abenteuerlust von Steel Buddies Chef Michael Manousakis. Er selbst fliegt mit einer russischen Antonow über den Atlantik oder schließt sich auch mal gern einem Trainingslager für Kampfschwimmer an.
Individuelle Wünsche der Kund*innen werden gern aufgegriffen und selbstverständlich TÜV-gerecht verarbeitet. Die DMAX-Serie Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte ist eine der erfolgreichsten Serien dieser Art und hat eine feste Fangemeinde. Jetzt kannst du aktuelle Folgen von Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte mit Michael Manousakis und seiner Crew kostenlos auf Joyn streamen.
Aber wer ist Michael Manousakis?
Ein Unternehmer, ein Schrauber, ein Bastler. Mit Steel Buddies Hauptdarsteller Michael Manousakis wird es nie langweilig. Das hat sich DMAX 2014 auch gedacht und fängt an mit dem Bonner in Serie zu gehen. Spätestens als Manousakis und sein Team auf Panzerfahrt durch den Westerwald ging, schoß die Quote in die Höhe. Die Folge "Panzer-Alarm im Westerwald" ist legendär. Michael Manousakis verwandelt Schulbusse in mobile Restaurants und verkauft Zahnarztstühle genauso schnell wie Tunnelbohrmaschinen. Seit über 25 Jahren ist der sympathische Sprücheklopfer zwischen Werkstatt und Verkaufsgesprächen zu Hause und nicht nur für seine große Klappe berühmt. Mit seiner Firma Morlock Motors schließt er einen exklusiven Deal mit der US-Armee ab und bekommt somit die einmalige Chance gebrauchte Fahrzeuge des US-Militärs in vielen Episoden aufzumotzen. Alles - außer Waffen - kauft er der US Army ab.
Eines hält der zwei Meter große Sunnyboy gut unter Verschluss: seine Frau und seine Tochter. Und das macht ihn nur noch sympathischer. Deshalb kann den Steel Buddies schon mal passieren, dass sich der ein oder andere Fan auf das 23.000 Quadratmeter große Hauptgelände bei Peterslahr verirrt. Der Chef selbst hat auf dem großen Gelände im Westerwald das ein oder andere Auto nicht mehr gefunden.
Hard Facts & Fun Facts zu Steel Buddies
Die Erstausstrahlung war am 22. September 2014. Die jeweils aktuelle Staffel Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte läuft auf DMAX und danach auf Abruf kostenlos auf Joyn. Dass Michael Manousakis ein lustiger Kerl ist, wissen wir. DMAX muss ihm auch keine Skripte in den Mund legen, der Geschäftsmann redet frei Schnauze und das gefällt seinen Fans.
Aktuelle Steel Buddies Folgen bei Joyn
Als Profihändler verkauft Michael Manousakis europaweit alles, was ihm zwischen die Finger kommt. Egal ob spezielle Glühkerzen, ausrangierte Chevrolets oder gebrauchte Maschinen aus dem Zweiten Weltkrieg - die Steel Buddies finden immer Käufer*innen. Im Klartext bedeutet das, dass Reality-TV sehr unterhaltsam, spannend und sympathisch sein kann. Die DMAX Doku-Soap Steel Buddies bestätigt das. Folge um Folge schrauben Michael Manousakis und sein Team an außergewöhnlichen Fahrzeugen rum und verbreiten dabei auch noch gute Laune.