Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 22.03.2022: Der Teppichklopfer
45 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12
So nah und doch so fern: In der letzten Folge haben die „Steel Buddies“ damit begonnen, den Elektromotor in Gary Blackburns Panzer zu reparieren. Jetzt soll das Militärfahrzeug seine Reise zum 600 Meter entfernten „Little Britain Inn“ antreten. Aber 52 Tonnen Stahl lassen sich nicht so leicht vom Fleck bewegen und die Rangiermöglichkeiten am neuen Standort sind begrenzt. Michael Manousakis und Julie treffen sich in Österreich zudem mit einem Sammler von Bell-UH-1D-Hubschraubern. Die widerstandsfähigen Alleskönner sind genau nach Michaels Geschmack.
