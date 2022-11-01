Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Ganz schön eng

DMAX Folge vom 01.11.2022
Ganz schön eng

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 01.11.2022: Ganz schön eng

45 Min. Folge vom 01.11.2022 Ab 12

Wiedersehen macht Freude? Das gilt nur bedingt für den AM General M917. Vor Jahren haben die „Steel Buddies“ das Vehikel als Lastesel an einen Flugplatzbetreiber in Zweibrücken verkauft. Aber jetzt lassen sich die Achsen nicht mehr aus eigener Kraft bewegen. Und ein Vor-Ort-Service blieb erfolglos. Bringen die Profi-Schrauber das Fahrzeug in Peterslahr wieder in Schwung? Für einen befreundeten Autohändler soll das Team zudem einen Oldtimer-Nachbau aufmöbeln. Doch die Reparatur der Lenkung ist kein Kinderspiel. Das Cabrio benötigt sehr viel Zuwendung.

