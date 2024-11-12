Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 12.11.2024: Der Himmel auf Erden
44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Die „Steel Buddies“ sind zu Gast auf Europas größter Flugshow in Zeltweg. Für das Team von „Morlock Motors“ ist die Veranstaltung in Österreich ein absolutes Highlight. Denn auf der „Airpower“ kann man historische Propellermaschinen und supermoderne Hightech-Fluggeräte bestaunen. Da gerät auch Michael Manousakis ins Schwärmen. Denn dessen große Leidenschaft ist bekanntlich die Fliegerei. Bei Tim werden unterdessen Kindheitserinnerungen geweckt. Und Julie läuft einem Extremsportler in die Arme, der weltweit mit einem Sprung aus der Stratosphäre für Furore sorgte.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
12
