Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Die Aus-Fahrt

DMAXFolge vom 31.10.2023
Die Aus-Fahrt

Die Aus-FahrtJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 31.10.2023: Die Aus-Fahrt

45 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 12

Bei Michael Manousakis dreht sich alles um sein neues Spielzeug. An der Grumman HU 16 Albatross wird weiter eifrig geschraubt. Der Ober-“Steel Buddy“ hat außerdem einen nahezu farbgleichen Ford als Crew-Mobil eingekauft. Im Westerwald wird unterdessen eine Sammlung Willys angeliefert. Ingo und Günther sollen die Fahrzeuge für den Weiterverkauf vorbereiten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn in einem Vehikel haben sich Wespen eingenistet und ein anderer Jeep springt nicht an. Bei der Reparatur des Wagens ist in dieser Folge Erfindungsreichtum gefragt.

Alle verfügbaren Folgen