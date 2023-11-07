Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 07.11.2023: Freundschaft Plus
45 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12
Willys Jeeps sind auf dem Markt sehr begehrt. Es dürfte kein Problem darstellen, für die Vehikel zahlungskräftige Abnehmer zu finden. Rüdiger, der die „Steel Buddies“ in seiner Freizeit bei Karosseriearbeiten unterstützt, hat ebenfalls ein Auge auf einen der Willys geworfen. Er will den Wagen aber erst kaufen, wenn dieser tatsächlich fährt. Michael Manousakis hat unterdessen in Italien ausgemusterte Militärfahrzeuge im Auge. Der Firmenboss von „Morlock Motors“ bucht aber keinen Linienflug, sondern fliegt zusammen mit Sebastian in seiner Navion über die Alpen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.