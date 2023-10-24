Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 24.10.2023: Auf nach Arizona
44 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12
Michael Manousakis fliegt mit der Grumman HU-16 Albatross nach Arizona. Denn dort hat der Firmenboss von „Morlock Motors“ einen besseren Standort für das Amphibienflugzeug ausgemacht. Während der Ober-“Steel Buddy“ über den Wolken schwebt, treten Julie und Volker die lange Reise in einem typisch amerikanischen Umzugswagen an. „Lost in Translation“ wäre ein passender Titel für den Roadtrip. Das Duo kämpft unterwegs mit Verständigungsproblemen. Und Rüdiger und Lucas bauen auf dem Hof in Peterslahr eine Hebebühne auf. Dabei läuft nicht alles nach Plan.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.