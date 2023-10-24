Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Auf nach Arizona

DMAXFolge vom 24.10.2023
Auf nach Arizona

Auf nach ArizonaJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 24.10.2023: Auf nach Arizona

44 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12

Michael Manousakis fliegt mit der Grumman HU-16 Albatross nach Arizona. Denn dort hat der Firmenboss von „Morlock Motors“ einen besseren Standort für das Amphibienflugzeug ausgemacht. Während der Ober-“Steel Buddy“ über den Wolken schwebt, treten Julie und Volker die lange Reise in einem typisch amerikanischen Umzugswagen an. „Lost in Translation“ wäre ein passender Titel für den Roadtrip. Das Duo kämpft unterwegs mit Verständigungsproblemen. Und Rüdiger und Lucas bauen auf dem Hof in Peterslahr eine Hebebühne auf. Dabei läuft nicht alles nach Plan.

Alle verfügbaren Folgen