Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Freundschaft Plus

DMAXFolge vom 07.11.2023
Freundschaft Plus

Freundschaft PlusJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 07.11.2023: Freundschaft Plus

45 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 12

Willys Jeeps sind auf dem Markt sehr begehrt. Es dürfte kein Problem darstellen, für die Vehikel zahlungskräftige Abnehmer zu finden. Rüdiger, der die „Steel Buddies“ in seiner Freizeit bei Karosseriearbeiten unterstützt, hat ebenfalls ein Auge auf einen der Willys geworfen. Er will den Wagen aber erst kaufen, wenn dieser tatsächlich fährt. Michael Manousakis hat unterdessen in Italien ausgemusterte Militärfahrzeuge im Auge. Der Firmenboss von „Morlock Motors“ bucht aber keinen Linienflug, sondern fliegt zusammen mit Sebastian in seiner Navion über die Alpen.

Alle verfügbaren Folgen