Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Feuerprobe(n)

DMAXFolge vom 14.11.2023
Feuerprobe(n)

Feuerprobe(n)Jetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 14.11.2023: Feuerprobe(n)

44 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12

Michael Manousakis schickt zwei seiner Mitarbeiter nach Crossville. Jorgo und Tim sollen Julie beim Renovieren unter die Arme greifen, damit „Miss Morlock USA" sich anschließend wieder mit voller Kraft den Ersatzteillieferungen widmen kann. Doch bei der Arbeit fackelt das Trio die halbe Hausfassade ab. Der Ober-“Steel Buddy“ trifft sich derweil mit einem Kunden. Robert sucht im afrikanischen Sierra Leone nach Gold und hat bei Michael Equipment eingekauft. Jetzt stehen weitere Maschinen und Fahrzeuge auf der Shopping-Liste, wie zum Beispiel ein Helikopter.

Alle verfügbaren Folgen