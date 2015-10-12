Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 12.10.2015: Burgertruck-Alarm
45 Min.Folge vom 12.10.2015
Foodtruck-Konstrukteur Peter Raabe ist auf der Suche nach einem Freightliner, den er in einen Burgerimbiss à la „King of Queens“ verwandeln kann. Die stahlharten Jungs in Peterslahr haben auch schon ein geeignetes Fahrzeug im Auge. Der Haken ist nur: Der Step Van diente auf dem Hof bis dato als Recyclingtonne und ist vollgepackt bis unters Dach. Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis kümmert sich derweil um sein USA-Visum. Eine ziemlich nervenaufreibende Angelegenheit, denn das Ausfüllen der Einreisedokumente ist heutzutage komplizierter als die Atlantiküberquerung.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.