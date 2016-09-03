Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Ausflug nach Moldawien

DMAXFolge vom 03.09.2016
Ausflug nach Moldawien

Ausflug nach MoldawienJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 03.09.2016: Ausflug nach Moldawien

45 Min.Folge vom 03.09.2016Ab 12

Krisenstimmung im Westerwald! Wenn die „Steel Buddies“ auf ihrem Firmengelände nicht sämtliche Auflagen der örtlichen Ämter erfüllen, droht „Morlock Motors“ die Schließung. Zudem gibt es Probleme bei der Überführung eines Aircraft Loaders nach Österreich. Kurz vor der Abfahrt versagen bei dem 13 Meter langen Vehikel die Bremsen. Das sorgt für Stressmomente bei den Mechanik-Profis. Und der Einzige, der helfen könnte, befindet sich 600 Kilometer entfernt auf Shopping-Tour im Ausland. Chef Michael Manousakis nimmt in Moldawien ein seltenes Flugzeug unter die Lupe.

Alle verfügbaren Folgen