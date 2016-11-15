Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 15.11.2016: Der Endzeit-Bolide
45 Min.Folge vom 15.11.2016Ab 12
Virtuelle Realität in Peterslahr: Michael Manousakis und seine „Steel Buddies“ verwandeln einen Chevy-Pick-up für eine Computerspiel-Messe in ein postapokalyptisches Endzeit-Vehikel im „Mad Max“-Style, inklusive Panzerung und Bewaffnung. Der Auftrag ist eigentlich ein Traum für jeden Schrauber. Doch das Projekt entwickelt sich schon bald zum Himmelfahrtskommando. Denn der Wagen soll bereits in sechs Wochen die Besucher der „Gamescom“ begeistern, und in dieser kurzen Zeit ist der Umbau eigentlich nicht zu schaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.