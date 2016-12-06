Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 06.12.2016: Der Scheunenfund
45 Min.Folge vom 06.12.2016Ab 12
Ein F28 Oldsmobile mit Holzspeichen, ein Thunderbird Cabrio und ein Wagen, der dem „King of Rock 'n' Roll” gehört haben soll: „Steel Buddy“ Michael Manousakis ist in dieser Folge betagten Autoklassikern auf der Spur. Ein Nachlassverwalter bietet die Oldtimer zum Kauf an. Obendrein streckt der Boss von „Morlock Motors“ seine Fühler nach einem 50 Tonnen schweren Centurion-Panzer aus. Dabei ist auf dem Hof im Westerwald eigentlich gar kein Platz mehr für Neueinkäufe, denn dort reihen sich mittlerweile über 1000 Fahrzeuge aneinander.
