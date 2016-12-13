Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 13.12.2016: Schuss ins Schwarze
45 Min.Folge vom 13.12.2016Ab 12
Nur die Bremsen sind kaputt? Von wegen - bei der Inspektion eines International 3700 entdecken die Profi-Schrauber von „Morlock Motors“ am Fahrzeug mehr Schwachstellen als angenommen. Außerdem müssen viele Ersatzteile extra in den USA bestellt werden. Deshalb entwickelt sich die Reparatur des amerikanischen Schulbusses zu einer kostspieligen Angelegenheit. Bei den Longshot-Meisterschaften in Polen ist anschließend eine ruhige Hand gefragt. Dort tritt Ober-„Steel Buddy“ Michael Manousakis gegen erfahrene Sportschützen an.
