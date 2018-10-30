Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Unsichtbare Gegner

DMAXFolge vom 30.10.2018
Unsichtbare Gegner

Unsichtbare GegnerJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 30.10.2018: Unsichtbare Gegner

44 Min.Folge vom 30.10.2018Ab 12

Platzt der Humvee-Deal? Michael Manousakis hat in den USA 127 ausrangierte Militärfahrzeuge erworben. Dachte er zumindest, denn es gibt Probleme mit den Ausfuhrpapieren und an mehreren Vehikeln wurden bereits angebrachte „Morlock Motors“-Kennzeichnungen überpinselt. Hier hat möglicherweise ein Mitkonkurrent seine Finger im Spiel. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten steht zudem eine Grumman zum Verkauf. Der Flieger soll allerdings 1,2 Millionen Dollar kosten. Gelingt es dem erfahrenen Profihändler in Florida, einen besseren Preis auszuhandeln?

Alle verfügbaren Folgen