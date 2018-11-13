Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

DMAX
Folge vom 13.11.2018
Folge vom 13.11.2018: Der E-Panzer

44 Min.
Ab 12

Gary Blackburn hat auf seinem Grundstück in Rheinland-Pfalz ein kleines britisches Privatmuseum eingerichtet - mit lebensgroßer Queen-Figur, englischer Telefonzelle und rotem Briefkasten. Das Highlight seiner Sammlung ist ein 52 Tonnen schwerer Centurion-Panzer von „Morlock Motors“. Doch wegen des defekten Motors gibt es Ärger mit den Behörden. Deshalb hat Michael Manousakis einen verrückten Plan ausgeheckt: Der Militärfahrzeugexperte will die Ketten des Stahlgiganten mit einem leistungsstarken Elektroantrieb in Gang setzen.

