Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 25.09.2018: Die absolute Höhe!
45 Min.Folge vom 25.09.2018Ab 12
Auf dem Firmenhof der „Steel Buddies“ im Westerwald lagern über 1000 Fahrzeuge und tonnenweise Ersatzteile. Wer hier den Überblick behalten will, der muss hoch hinaus. Da kommt die neueste Errungenschaft der Mechanik-Experten wie gerufen: ein 450 PS starker KME Aerial Cat der US-Feuerwehr mit einer 31 Meter langen Rettungsleiter. Der Plan geht aber nur auf, wenn die Elektronik noch funktioniert. Bei einem Geschäft mit einem indonesischen Unterhändler muss Michael Manousakis dagegen schauen, dass er mit einem blauen Auge davon kommt.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
