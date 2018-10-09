Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 09.10.2018: Frohe Kunde(n)
45 Min.Folge vom 09.10.2018Ab 12
Der Express Van zählt zu den beliebtesten Fahrzeugen im Fuhrpark der „Steel Buddies“ - und Kundin Nina möchte aus dem Wagen ein Wohnmobil machen. Aber das Budget gestaltet sich übersichtlich, deshalb ist beim Umbau des moosbewachsenen Vehikels Kreativität gefragt. Und was macht ein 1,95 Meter großer Humvee-Liebhaber, der nicht hinter das Steuer seines neuen Wagens passt? Richtig: Er wendet sich vertrauensvoll an die Alleskönner von „Morlock Motors“. Haben die Mechanik-Experten für das nicht-serienmäßige Anliegen eine Lösung in petto?
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.