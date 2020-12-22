Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 22.12.2020: Unter dem Meer
45 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12
Endlich ist es so weit: Michael Manousakis und Andi Peters stechen nach monatelanger Vorbereitung in See, um in der Nordsee einen Kupfer-Schatz zu heben. Die Aktion wird kein Selbstläufer, denn unter Wasser herrscht extrem schlechte Sicht. Und starke Strömungen stellen beim Tauchen ebenfalls eine Gefahr dar. 60 Seemeilen vor der Küste erwartet die Abenteurer obendrein eine unangenehme Überraschung: An der Stelle, an der die Männer das gesunkene Wrack vermuten, liegt bereits ein anderes Schiff vor Anker. Macht dort jemand dem Team die Beute streitig?
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.