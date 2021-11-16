Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 16.11.2021: Alles startklar?
45 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12
Die Tanks sind überholt, die letzten Abdeckungen wurden verschraubt und die Räder rollen. Bei den „Steel Buddies“ wächst die Hoffnung, dass der „Rosinenbomber“ tatsächlich wieder in die Luft abhebt. Aber wie ist es um die Motoren der DC-3 bestellt? Michael Manousakis will die Maschinen aus Sicherheitsgründen unter freiem Himmel testen. Aber dazu muss das Team den Flieger mit 30 Meter Spannweite am Haken eines Humvees erst mal aus dem vollgestopften Hangar ziehen. Und auf dem Rollfeld stehen für alle Fälle Löschzüge der Flughafenfeuerwehr bereit.
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Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.