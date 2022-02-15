Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 15.02.2022: Dachschaden
44 Min.Folge vom 15.02.2022Ab 12
Bei „Morlock Motors“ stehen die Zeichen auf Sturm. Die Experten für stahlharte Geschäfte müssen auf dem Firmengelände in Peterslahr nach einem Unwetter bei Schneeregen und Eiseskälte einen Dachschaden reparieren. Und in Zweibrücken sorgen massive Achtkantmuttern für Probleme. Dort will Fahrzeughändler Michael Manousakis die 280 Kilo schweren Rotoren seiner betagten Douglas DC-3 abmontieren. Aber mit einer Knarre aus dem Standardsortiment lässt sich dieses Vorhaben nicht bewerkstelligen. Der Ober-“Steel Buddy“ benötigt für den Job Spezialwerkzeug.
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
12
