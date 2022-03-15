Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Little Brexit

DMAX Folge vom 15.03.2022
Little Brexit

Little BrexitJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge vom 15.03.2022: Little Brexit

44 Min. Folge vom 15.03.2022 Ab 12

Gary Blackburn hat sich im Siebengebirge sein „Little Britain“ geschaffen - mit lebensgroßen Statuen der Queen, Doppeldeckerbussen, Mr. Beans Mini, Robin Hoods Hütte und einem 52 Tonnen schweren britischen Panzer. Den E-Motor des demilitarisierten Stahlungetüms aus den Fünfzigerjahren haben die „Steel Buddies“ entwickelt. Und jetzt sollen die Exponate umziehen. Aber das ist leichter gesagt als getan, denn der Antrieb des Panzers streikt. Das Vehikel schafft es nicht auf den Tieflader. Finden Michael Manousakis und seine Truppe für das Problem eine Lösung?

