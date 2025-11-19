Steiermark heute vom 19.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Steiermark heute
Folge 942: Steiermark heute vom 19.11.2025
19 Min.Folge vom 19.11.2025
Handel: Weihnachtsbudget heuer bei 320 Euro pro Kopf | Notfall-Trainingsprogramm am LKH-Uniklinikum | Arche Noah Graz: Spatenstich für neuen Hundebereich | Wissenswert: Roland Pomberger ist "Österreicher des Jahres" | Große Freude über heiß ersehntes WM-Ticket | Kernölamazonen sorgen seit 20 Jahren für gute Laune | Zweifachjubiläum an der Alten Universität Graz | Veranstaltungstipps
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Steiermark heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2