Folge 915: Steiermark heute vom 23.10.2025
17 Min. | 23.10.2025 | Ab 12
Chip-Krise trifft heimische Automobil-Zulieferer | AMS-Chef Karl-Heinz Snobe über die Auswirkungen der Chip-Krise | "LEO" unterstützt Langzeitarbeitslose | AMS-Chef Snobe über das Projekt „LEO“ für Langzeitarbeitslose | Verein lernt Kindern richtigen Umgang mit Tieren | Meldung | Volleyball: Hartberg trifft auf finnische Double-Gewinner | Stiftsbibliothek in Admont ausgezeichnet
