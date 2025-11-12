Steiermark heute vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Steiermark heute
Folge 935: Steiermark heute vom 12.11.2025
19 Min.Folge vom 12.11.2025
Voestalpine baut 340 Jobs in der Steiermark ab | Schadenersatzforderung nach Amoklauf | Meldung: Bürgermeister zurückgetreten | Einstieg "Ein Ort am Wort" | Gedenkkonzert in der Grazer Synagoge | Wissenswert: Tagung pädagogische Hochschule | Maler Oskar Stocker präsentiert Kunst in der Stadtpfarrkirche Leoben | Tipps für Kultur und Freizeit | Krampuslauf Rottenmann
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Steiermark heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2