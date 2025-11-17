Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steiermark heute

Steiermark heute vom 17.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 940vom 17.11.2025
Steiermark heute vom 17.11.2025

Folge 940: Steiermark heute vom 17.11.2025

21 Min.Folge vom 17.11.2025

Wollsdorf Leder: Kündigungen angemeldet | Schulen: Schon 47 Suspendierungen | Diskussionen um Skipässe | Tödlicher Unfall im Bezirk Leibnitz | Graz99ers zeigen sich in Bestform | Torball: Teamsport für Blinde und sehbehinderte Menschen | Sieger Mountainfilm-Festival | Ehrenzeichen an Schilhan und Pochlatko | Beleben: Alte Uhren | Wald und Holz erleben: Siedlungsbau | Verabschiedung

