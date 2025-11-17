Steiermark heute vom 17.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Steiermark heute
Folge 940: Steiermark heute vom 17.11.2025
21 Min.Folge vom 17.11.2025
Wollsdorf Leder: Kündigungen angemeldet | Schulen: Schon 47 Suspendierungen | Diskussionen um Skipässe | Tödlicher Unfall im Bezirk Leibnitz | Graz99ers zeigen sich in Bestform | Torball: Teamsport für Blinde und sehbehinderte Menschen | Sieger Mountainfilm-Festival | Ehrenzeichen an Schilhan und Pochlatko | Beleben: Alte Uhren | Wald und Holz erleben: Siedlungsbau | Verabschiedung
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Steiermark heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2