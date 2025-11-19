Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steiermark heute

Steiermark heute vom 19.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 942vom 19.11.2025
Steiermark heute vom 19.11.2025

19 Min.Folge vom 19.11.2025

Handel: Weihnachtsbudget heuer bei 320 Euro pro Kopf | Notfall-Trainingsprogramm am LKH-Uniklinikum | Arche Noah Graz: Spatenstich für neuen Hundebereich | Wissenswert: Roland Pomberger ist "Österreicher des Jahres" | Große Freude über heiß ersehntes WM-Ticket | Kernölamazonen sorgen seit 20 Jahren für gute Laune | Zweifachjubiläum an der Alten Universität Graz | Veranstaltungstipps

