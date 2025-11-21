Steiermark heute vom 21.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Steiermark heute
Folge 944: Steiermark heute vom 21.11.2025
17 Min.Folge vom 21.11.2025
MAGNA erhält Großauftrag aus China | Spannungen bei Lohnverhandlungen in Sozialberufen | Neue Flugverbindung zwischen Graz und London | KI-Chatbots im Alltagstest | Handelswege: Metzgerei der Familie Messner | GAK will gegen Rapid rote Laterne loswerden | GRAWE-Award für Schallfeld Ensemble
