Steiermark heute vom 18.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Steiermark heute
Folge 971: Steiermark heute vom 18.12.2025
15 Min.Folge vom 18.12.2025
Arbeiten in der Pension soll attraktiver werden | Nach Debatte um Leitspital: Landesregierung beschließt regionalen Strukturplan Gesundheit | Ehem. Rektor Med Uni Graz Samonigg zum Regionalen Strukturplan Gesundheit | Nordischen Kombinierer machen halt in der Ramsau | "Schlendern ist mein Metier": Filmportrait von Karl-Markus Gauß | Vorschau auf "Lebensretter 2025": Österreichs Heldinnen und Helden
Steiermark heute
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2