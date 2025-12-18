Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steiermark heute

Steiermark heute vom 18.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 971vom 18.12.2025
Steiermark heute vom 18.12.2025

Steiermark heute vom 18.12.2025Jetzt kostenlos streamen

Steiermark heute

Folge 971: Steiermark heute vom 18.12.2025

15 Min.Folge vom 18.12.2025

Arbeiten in der Pension soll attraktiver werden | Nach Debatte um Leitspital: Landesregierung beschließt regionalen Strukturplan Gesundheit | Ehem. Rektor Med Uni Graz Samonigg zum Regionalen Strukturplan Gesundheit | Nordischen Kombinierer machen halt in der Ramsau | "Schlendern ist mein Metier": Filmportrait von Karl-Markus Gauß | Vorschau auf "Lebensretter 2025": Österreichs Heldinnen und Helden

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Steiermark heute
ORF2
Steiermark heute

Steiermark heute

Alle 2 Staffeln und Folgen