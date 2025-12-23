Zum Inhalt springenBarrierefrei
Steiermark heute vom 23.12.2025

Signation | Begrüßung | Adventmärkte ziehen Bilanz | Einfamilienhaus stand im Vollbrand | Trinkgeld bleibt steuerfrei | Freiwillige schenken Nähe auf der Babystation | Meldungen | Mobile Steiermark: KS Engineers | Siege für Österreichs Alpinrodler | Holzschnitzer Walter Pisk | Bei Tier daheim: Esel und Christkind | Friedenslicht im ORF-Landesstudio | Verabschiedung

