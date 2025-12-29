Steiermark heute vom 29.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Steiermark heute
Folge 981: Steiermark heute vom 29.12.2025
19 Min.Folge vom 29.12.2025
Plastikflaschen: Bilanz zu einem Jahr Pfandsystem | KPÖ-Mandatare legen Einnahmen offen | Motorradfahrer bei Sturz in Bad Gleichenberg schwer verletzt | Gespräch zum Jahreswechsel mit Christina Frewein | Ingolitsch wird neuer Cheftrainer bei Sturm Graz | Rückblick auf ein vielfältiges Kulturjahr | Feuerwache Ost: Sanierung und Neubau abgeschlossen
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Steiermark heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2