Wehrdienst-Verlängerung stößt auf Zuspruch | Drei Jahre Haft für 18-jährigen IS-Anhänger | KV-Verhandlungen: Sozialwirtschaft vor möglicher Streikwelle | Das war "Ein Ort am Wort" aus Bad Radkersburg | FH Joanneum feiert 30-jähriges Bestehen | Europa League: Sturm trifft auf Feyenoord Rotterdam | "Biedermann und die Brandstifter" im Next Liberty | Veranstaltungstipps

