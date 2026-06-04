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Steiermark heute
Folge 1138: Steiermark heute vom 04.06.2026
15 Min.Folge vom 04.06.2026
Täglich schließen neun Bauernhöfe in Österreich | Förderung für Dämmung und Fenstertausch möglich | Junge Wähler blicken auf Gemeinderatswahl | Erzbergrodeo feiert 30. Ausgabe | 120 Veranstaltungen im Kunstgarten Graz | "Österreich vom Feinsten"
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