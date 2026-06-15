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Steiermark heute
Folge 1149: Steiermark heute vom 15.06.2026
19 Min.Folge vom 15.06.2026
Ermittlungen gegen Grazer Arzt wegen Missbrauchs | Sozialunterstützungsgesetz: VfGH soll prüfen | Doris Kampus im Wahlkampfgespräch | Hinweis auf Langversion des Gesprächs | Immer mehr Schulsuspendierungen | Diebstahlsserie in Seniorenheimen geklärt | Bilanz Frühjahrsputz | Ausstellung: Fabelwesen im Fokus | Paratriathlon-Europameister Thomas Frühwirth | Landwirt schafft: Rinder
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