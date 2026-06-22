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Steiermark heute

Steiermark heute vom 22.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1156vom 22.06.2026
Steiermark heute vom 22.06.2026

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Folge 1156: Steiermark heute vom 22.06.2026

20 Min.Folge vom 22.06.2026

Graz vor der Wahl: Stadtentwicklung mehrheitlich positiv bewertet | Burschenschaft: Verdacht auf rechtsextremen Übergriff in Leoben | Nach Beziehungstat: Diskussion über Gewaltentwicklung | Sommer der Extreme: Neue Höchstwerte möglich | Admont: Frau bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen | Erstes Hartberg-Training mit Markus Schopp | Theater im Bauernhof in St. Josef "Im Zeichen der Jungfrau" | Handwerk trifft Innovation: Junge Tischler im Wettbewerb | Mission Leben: Josef Windisch zieht nach Tansania

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