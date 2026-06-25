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Steiermark heute
Folge 1159: Steiermark heute vom 25.06.2026
16 Min.Folge vom 25.06.2026
Siemens eröffnet Werk um 40 Millionen Euro | Wasserknappheit: Politik diskutiert Maßnahmen für Poolbefüllung | Gewalttat in Niederwölz: Frau lebensgefährlich verletzt | 35 Jahre Unabhängigkeit Sloweniens: Bilanz eines Nachbarschaftsverhältnisses | Formel 1 macht Halt in Spielberg: Große Fan-Massen erwartet | Sommertheater in St. Johann: Rückkehr in die 80er | Nachwuchs in der Weinbranche ausgezeichnet
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