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Steiermark heute vom 25.06.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1159vom 25.06.2026
Steiermark heute vom 25.06.2026

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Folge 1159: Steiermark heute vom 25.06.2026

16 Min.Folge vom 25.06.2026

Siemens eröffnet Werk um 40 Millionen Euro | Wasserknappheit: Politik diskutiert Maßnahmen für Poolbefüllung | Gewalttat in Niederwölz: Frau lebensgefährlich verletzt | 35 Jahre Unabhängigkeit Sloweniens: Bilanz eines Nachbarschaftsverhältnisses | Formel 1 macht Halt in Spielberg: Große Fan-Massen erwartet | Sommertheater in St. Johann: Rückkehr in die 80er | Nachwuchs in der Weinbranche ausgezeichnet

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