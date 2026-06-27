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Steiermark heute
Folge 1161: Steiermark heute vom 27.06.2026
20 Min.Folge vom 27.06.2026
Hitze beeinflusst Veranstaltungen in der Steiermark | Vierjähriger nach Badeunfall in Kapfenberg reanimiert | Hitzewelle macht Europa zu schaffen | Ausgangslage bei der Graz-Gemeinderatswahl | Formel 1: Russell holt Poleposition in Spielberg | Führerscheinneulinge rasten durch Graz: Autos beschlagnahmt | Zeitreise: 45 Jahre Katholikentag | Styriarte-Festival mit besonderen Klängen eröffnet | Grazer Regenbogenchor begeistert im Bernhardin-Saal
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