Sternstunde der Mörder Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Sternstunde der Mörder
Folge 2: Sternstunde der Mörder Teil 2
90 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Nach dem Scheitern der Lockvogelaktion kann Buback den Täter zwar identifizieren, doch die Suche nach dem Mörder wird durch den Ausbruch des Prager Aufstands erschwert. Während Morava mit seinen Kollegen den Stadtfunk einnehmen will, versucht Buback ein letztes Ticket für Marlene aus der Stadt zu erwirken. Als alles im Chaos zu versinken droht, plant der Mörder seine letzten Schritte. Das große Finale des packenden TV-Events mit Starbesetzung.
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