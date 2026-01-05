Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sternstunden des Humors - Otto Schenk

ORF III
Staffel 1
Folge 4
vom 05.01.2026
69 Min.
Folge vom 05.01.2026

In diesem Programm aus dem Akzent blickt Otto Schenk noch einmal zurück auf seine reiche humoristische Laufbahn. Garniert mit jeder Menge Schätze aus dem Archiv lässt Schenk in einer Mischung aus Lesungen und anekdotischen Erzählungen die letzten sechzig Jahre seines Bühnenwirkens im Dienst der Unterhaltung wieder lebendig werden. Bildquelle: ORF/Moritz Schell

ORF III

