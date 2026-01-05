Staffel 1Folge 4vom 05.01.2026
Folge 4: Sternstunden des Humors - Otto Schenk
69 Min.Folge vom 05.01.2026
In diesem Programm aus dem Akzent blickt Otto Schenk noch einmal zurück auf seine reiche humoristische Laufbahn. Garniert mit jeder Menge Schätze aus dem Archiv lässt Schenk in einer Mischung aus Lesungen und anekdotischen Erzählungen die letzten sechzig Jahre seines Bühnenwirkens im Dienst der Unterhaltung wieder lebendig werden. Bildquelle: ORF/Moritz Schell
