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Stimmen der Erinnerung

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ORF2Staffel 1Folge 9vom 07.07.2026
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Folge 9: Stimmen der Erinnerung

2 Min.Folge vom 07.07.2026

Als Kinder des Krieges erlebten sie Bombennächte, Todesangst und den Verlust geliebter Menschen. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen, wie sie zwischen 1938 und 1955 überlebt haben – und wie diese Jahre ihr Leben geprägt haben.

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