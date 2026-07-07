Stimmen der Erinnerung
Folge 9: Stimmen der Erinnerung
2 Min.Folge vom 07.07.2026
Als Kinder des Krieges erlebten sie Bombennächte, Todesangst und den Verlust geliebter Menschen. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählen, wie sie zwischen 1938 und 1955 überlebt haben – und wie diese Jahre ihr Leben geprägt haben.
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Stimmen der Erinnerung
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