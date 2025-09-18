Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Folge vom 18.09.2025: Der Katzen-Kult, Teil 1
59 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
In der ersten Folge von „Stimmen im Kopf“ erzählen Denise Hendersen und Pia-Rhona Saxe von Sheryl Ruthven, die ihre Anhänger in ein isoliertes Leben führte, das von finanzieller Abhängigkeit, spiritueller Manipulation und bizarren Ritualen geprägt war. Ruthven agierte als eine Art Sektenführerin. Sie behauptete, die Reinkarnation von Maria Magdalena zu sein und lehrte, dass streunende Katzen in Wahrheit göttliche Wesen sind, die ihre Gläubigen im bevorstehenden Weltuntergang retten würden. Ihre Anhänger müssen ihre Familien verlassen und geraten in einen gefährlichen Strudel aus Abhängigkeit und blinder Hingabe.
